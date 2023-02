Ismea, agevolazioni per under41. Lollobrigida,è sfida futuro

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Operativo dalle 13 il portale Ismea, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, per la presentazione delle domande per accedere alla misura di Generazione Terra, dedicato agli under 41 per l'acquisto di terreni. Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva pari a 60 milioni di euro, 25 milioni per il centro nord, 25 per sud e e isole e 10 milioni per giovani startupper con titolo fino a 35 anni non compiuti. La novità è quella di puntare anche alle aree interne.

"Con Generazione Terra di Ismea - ha detto il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, durante la presentazione al Masaf - si dà la possibilità ai giovani che hanno idee, voglia e passione di sviluppare progetti per l'agricoltura, dotandoli di risorse finanziarie ed economiche che permettono l'acquisto e l'utilizzo dei terreni. Le novità, che sottolineo essere virtuose, consistono nel rivolgere lo sguardo non solo all'economicità di oggi, ma soprattutto alla sostenibilità anche di progetti per il futuro".

A disposizione dei giovani agricoltori, ha spiegato il presidente Ismea Angelo Frascarelli "uno strumento fondiario rinnovato per l'acquisto di un asset fondamentale per fare agricoltura: la terra. In questa edizione, ci rivolgiamo principalmente a giovani agricoltori già insediati, oltre che al primo insediamento (startupper). Attraverso una maggiore selezione dei giovani e dei loro progetti, miriamo al successo delle iniziative imprenditoriali". Negli ultimi anni, le operazioni fondiarie di Ismea, ha riferito il direttore generale Ismea, Maria Chiara Zaganelli, "hanno permesso la creazione di oltre 740 imprese agricole a conduzione giovanile, per complessivi 27 mila ettari e 473 milioni di euro di importo finanziato. Com Generazione Terra - ha aggiunto - vogliamo continuare a sostenere la nuova imprenditorialità in agricoltura ma anche la crescita dimensionale delle imprese già attive.

Puntiamo alle competenze dei giovani per garantire innovazione e competitività al settore e favorire l'agricoltura anche nelle aree a maggiore rischio di abbandono". (ANSA).