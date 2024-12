Pichetto, 'sul ponte sullo Stretto non ho mentito'

Sulla Commissione Via per il Ponte sullo Stretto "Bonelli aveva la risposta preparata in quel senso. In realtà non ho mentito, ho parlato di gruppo istruttore e non della Commmissione Via quando ho citato la continuità, dicendo che il gruppo istruttore era lo stesso che c'era prima del rinnovo della Commissione".

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine degli Stati generali delle aree protette a Roma, rispondendo alle accuse del deputato di Avs Angelo Bonelli oggi al question time alla Camera. All'accusa di Bonelli di essere "commissariato da Salvini", Pichetto ha risposto "io non sono commissariato, perché la Commissione è indipendente da me. Ho chiuso il mio intervento dicendo che la Commissione ha giudicato in base alle sue competenze. È un fatto di valutazione tecnico-amministrativa che non compete alla parte politica.

Bonelli aveva la risposta preconfezionata e non ha ascoltato cosa ho detto. Bisognerebbe in ambito parlamentare ascoltare anche quando il ministro risponde". All'accusa di Bonelli di presunta incompetentenza e nomina politica di alcuni membri della Commissione Via, il ministro ha risposto "si sono candidati e sono stati valutati in base al requisito professionale".



