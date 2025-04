Le Borse europee si avviano verso una nuova seduta difficile mentre si valutano gli effetti dei dazi americani sull'economica globale. I future sui listini del Vecchio continente sono in netto calo, così come quelli di Wall Street.

I mercati asiatici, con le Borse cinesi chiuse per festività, si avviano verso una conclusione di giornata nuovamente in rosso.



