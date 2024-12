Aumentano le truffe web, Crosetto denuncia

Guido Crosetto parte all'attacco contro le truffe via web dopo che un suo contatto, ingannato da un finto post del ministro, cade nella trappola di un investimento. Meta cancella il post segnalato dal ministro della Difesa ma subito ne compaiono di nuovi. "Su un social importante, Facebook, - scrive Crosetto - dei delinquenti patentati possono pubblicare video così per ingannare le persone più ingenue. Io pensavo che fosse impossibile che qualcuno ci cascasse ma poi ho ricevuto un messaggio da una persona che conosco che mi chiedeva: 'Se lo dice lei allora posso farlo'. È ingiusto che tali truffe possano essere fatte senza che le piattaforme su cui vengono postate debbano rispondere in solido". Crosetto passa dunque all'attacco e successivamente spiega: "Ho deciso di scrivere questo post per denunciare questo tipo di truffa via social perché questa mattina ne avevo fatto chiudere uno analogo, da altro profilo. Chiuso uno ne costruiscono subito uno nuovo". E infatti i post si moltiplicano. In uno a pagamento ("sponsorizzato") su Fb una non meglio precisata società 'ImageGen' parla di un progetto di Giorgia Meloni e Sergio Mattarella per guadagnare molti soldi. Basta versare 250 euro ed il gioco è fatto. Poi parte il video con Meloni che, generata dall'IA, spiega come fare ad aderire.

Si tratta di uno delle centinaia di video, il deepfake, che girano sui social e periodicamente appunto si moltiplicano. Molti si accorgono subito del tentativo di truffa ma alcuni abboccano: nell'ultimo anno, secondo i dati più recenti delle autorità di polizia e vigilanza, si registra un aumento del 12% delle truffe finanziarie e di quelle relative al trading on line, più di 3.400. Una cifra record, per un giro d'affari illegale di oltre 110 milioni di euro.



Tra i tanti testimonial involontari anche Massimo Moratti ma non solo: nella pagina di 'Ladilson Barbudo Ladiz PTS' si scopre ad esempio che "Società multimiliardarie come Enel (Flavio Cattaneo), Cassa Depositi e Prestiti (Dario Scannapieco), Intesa Sanpaolo (Carlo Messina) e Internazionale (Massimo Moratti) si sono unite per creare la piattaforma EzopaxBit App. Lo hanno fatto per un obiettivo comune: creare la piattaforma più automatizzata per fare soldi nel mercato delle criptovalute". E dove si legge l'annuncio? Su una finta pagina di Rai.it. Ma, come sempre, i "posti per aderire sono limitati". Come fare allora? "È possibile vedere come funziona la piattaforma completando una breve registrazione ed effettuando un deposito minimo di 250 euro!". E per convincere le eventuali vittime alla fine del post commenti entusistici: "Ho appena prelevato il denaro guadagnato... Attiva la mente e iscriviti. Stai perdendo un'opportunità e potresti pentirtene per tutta la vita", dice l'utente Massimo Russo. Cliccando però sul suo profilo per fargli qualche domanda la pagina rimanda al format per la registrazione. Lo stesso accade per Andrea Ricci: "Finalmente sono riuscito a comprare una macchina nuova".

La pagina di Forma Tech che usa come testimonial involontario PierSilvio Berlusconi su una finta pagina Fininvest spiega di dare accesso alla "migliore piattaforma di investimento presentata dalla famiglia Berlusconi". In questo caso però la fiches di ingresso è più bassa: appena 200 euro. Poi in alcuni riqadri a fondo pagina il 'miracolo': Giovanni Moretti ad esempio avrebbe un profitto di 3.527,28 euro e il saldo attuale (che aumenta continuamente nella grafica) è a 7.877,28 euro.

Infine l'intelligenza artificiale: "Cambia il modo in cui investi con il potere dell'intelligenza artificiale! - si legge su Smart Wallet Society - La nostra app di trading avanzata utilizza l'intelligenza artificiale per massimizzare i tuoi profitti, anche se inizi con 250 euro. Assicurati il ;;tuo successo finanziario e guarda il tuo investimento prosperare!".

Ma più che prosperare si cade in una truffa e si perdono soldi.

