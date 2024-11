Welcomed, ha donato 9.700 visite sospese nel 2024

Una visita medica 'sospesa', per rispondere alle nuove povertà ha permesso nel 2024 a 9.700 bambini e adolescenti di famiglie in difficoltà di accedere gratuitamente a cure psicologiche e riabilitative. E' un progetto del centro medico polispecialistico Welcomed che, dal 2016 quando è nato a Milano, ne ha erogate quasi 50mila, più del 25% di quelle totali realizzati dai suoi oltre 100 specialisti (108 per l'esattezza) tra medici, psicologi, logopedisti ed educatori, divisi in tre ambulatori.

A supporto del progetto torna dal 4 all'8 dicembre in Piazza Alvar Aalto l'iniziativa Milove, un temporary charity shop dove acquistare capi e accessori dei principali brand del lusso, il ricavato andrà a finanziare il progetto "Visita Sospesa" che permette di aiutare concretamente bambine e bambini che diversamente attenderebbero mesi per ricevere le stesse cure o che, nel caso di alcune terapie riabilitative come quelle logopediche e della psicomotricità, rinuncerebbero ad effettuare peggiorando le loro condizioni di salute" spiega il presidente di Welcomed, Paolo Colonna, uno dei guru del private equity in Italia. Nel 2023 la startup (si legge nel bilancio sociale) non è ancora a break even ma ha realizzato 1,5 milioni di ricavi e ricevuto 817 mila euro di donazioni e raccolto fondi per i suoi progetti sociali per 1,13 milioni.

L'obiettivo per il futuro e la visione strategica di Welcomed "è quello di generare utili tramite il potenziamento dei servizi ambulatoriali erogati attualmente in solvenza, reinvestendoli totalmente in visite sospese. Un modello replicabile - spiega la startup - che si autosostiene, e che risponde a un bisogno sociale sempre più allarmante, in un contesto in un cui il Servizio Sanitario Italiano fatica a rispondere a tutte le richieste".



