Borsa: Europa in rialzo, non pesa la crisi di governo in Germania

L'effetto Trump sembra 'digerito' e la crisi di Governo in Germania per ora non pesa sugli indici delle Borse in Europa. L'avvio è in rialzo con Francoforte in progresso dello 0,6%, Londra dello 0,24%, Madrid dello 0,38% e Parigi appena sopra la parità (+0,05%).

Il listino milanese di Borsa accelera spinto dalle banche. Il Ftse Mib sale dell'1,02 per cento e su tutti brilla Banco Bpm (+10,2%). In evidenza anche Mps (+4,4%), Bper (+4,3%), Pop Sondrio (+3,59%) e rimbalza Fineco (+3,7%). Bene Unicredit (+1,08%), più cauta Intesa Sanpaolo (+0,5%). Restano deboli i titoli del settore energia: Snam cede l'1,27%, Enel l'1,22%, Terna lo 0,8 per cento. In fondo al listino anche Prysmian (-1,93%) mentre Iveco rimbalza e gira in rialzo (+3.89%).

In avvio di scambi sui mercati obbligazionari lo spread tra Btp e Bund si stringe a 131,4 punti dai 132,7 della chiusura precedente. Il rendimento del decennale italiano risale leggermente dal 3,69% al 3,72% e quello tedesco al 2,41 per cento.

