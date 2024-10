Il Nobel per l'Economia a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson

Il Premio Nobel per l'economia 2024 va Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson per i loro "studi sulla formazione delle istituzioni e la loro influenza sulla prosperità" nei vari Paesi. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese per le scienze economiche.

Il Nobel ai tre economisti - Acemoglu e Johnson del Mit di Cambridge, e Robinson dell'Università di Chicago - guarda ai loro studi su come la colonizzazione, introducendo nuovi modelli di società ha influenzato in un senso o nell'altro la prosperità nei Paesi colonizzati. La conclusione generale è - come spiega l'Accademia - che "le società con un debole Stato di diritto e istituzioni che hanno sfruttato la popolazione non generano crescita o cambiamenti positivi. La ricerca dei tre premiati ci aiuta a capire perché". "Quando gli europei hanno colonizzato grandi porzioni della terra - si legge in una nota dell'Accademia svedese - le istituzioni delle società sono cambiate, talora drammaticamente, ma non ovunque nello stesso modo. In alcuni Paesi lo scopo era sfruttare la popolazione ed estrarre risorse a beneficio dei colonizzatori, creando solo benefici di breve termine "per chi era al potere: finché il sistema politico garantisce loro il controllo, nessuno crederà alle loro promesse di future riforme economiche". In altri Paesi, le potenze coloniali hanno formato sistemi economici e politici inclusivi" che nel tempo hanno prodotto "società generalmente prospere".

