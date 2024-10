Si lavora allo smart working più facile per i neoassunti nei ministeri

Si lavora all'introduzione di un sistema di accesso allo smart working più semplice per i neoassunti nelle Funzioni centrali della Pubblica amministrazione, ovvero ministeri, enti pubblici non economici e agenzie fiscali: è quanto emerge nella nuova bozza presentata oggi dall'Aran ai sindacati per il rinnovo del contratto del settore per il periodo 2022-2024.

Il sistema che dovrebbe comunque essere messo a punto con la contrattazione integrativa potrebbe ridurre il fenomeno della rinuncia dei candidati ai posti nelle grandi città del Nord a fronte dell'alto costo della vita.

"Nella definizione del contratto integrativo - si legge nella bozza corretta rispetto all'ultima riunione - le parti valuteranno l'adozione di strumenti volti a favorire l'inserimento del personale neoassunto quali, ad esempio, politiche di welfare e/o accesso al lavoro a distanza".

Il negoziato proseguirà il 28 ottobre. Il comparto occupa oltre 190mila persone. L'incontro di oggi tra Aran e sindacati, spiega il segretario della Uilpa, Sandro Colombi, è stato interlocutorio.

Nella prossima riunione si dovrebbe affrontare il nodo delle risorse per gli aumenti salariali. Al momento la proposta presentata dall'Aran prevede aumenti della retribuzione tabellare che vanno dai 110,40 euro per gli operatori e i 193,90 per le elevate professionalità 116,10 per gli assistenti, 141 per gli operatori). La nuova bozza prevede una semplificazione nell'accesso allo smart working. "Nella definizione del contratto integrativo - si legge nel testo presentato ai sindacati - le parti valuteranno l'adozione di strumenti volti a favorire l'inserimento del personale neoassunto quali, ad esempio, politiche di welfare e/o accesso al lavoro a distanza".

