Microsoft investe in Italia, 4,3 miliardi per l'Ia

Microsoft investirà 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni per potenziare l'infrastruttura di intelligenza artificiale e la capacità cloud in Italia. E per suggellare l'intesa la premier Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi il presidente del colosso tech americano Brad Smith, salutando con "soddisfazione" l'operazione che "contribuirà a consolidare il ruolo dell'Italia come hub digitale nel Mediterraneo".



E' un altro tassello nel puzzle di accordi - e affari - del capo del governo che hanno subito un'accelerazione prima negli incontri del G7 a Borgo Egnazia. Poi la scorsa settimana in occasione degli incontri con numerosi Ceo di 'Big Tech' a New York culminata con la premiazione all'Atlantic Council da Elon Musk, di cui si vocifera di un interesse a fornire copertura satellitare in alcune zone tramite Starlink. E con una possibile, grossa operazione che potrebbe riguardare un nome di spicco della grande finanza americana, BlackRock, secondo alcune interpretazioni interessata a giocare un ruolo nella privatizzazione di Fs. L'incontro con Smith - spiega Palazzo Chigi - "rientra in una serie di contatti del Presidente Meloni con esponenti del settore dell'innovazione, ha inoltre consentito uno scambio di vedute sulle prospettive dello sviluppo tecnologico e informatico globale, con particolare riferimento allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, alle opportunità da cogliere e ai rischi da prevenire". Quasi in contemporanea è lo stesso Smith, in una nota di Microsoft, a spiegare il senso dell'operazione: "ampliando l'accesso alla nostra tecnologia e promuovendo una diffusione delle competenze in materia di intelligenza artificiale, vogliamo fornire al Governo italiano, alle imprese e alla forza lavoro gli strumenti per costruire un'economia guidata dall'intelligenza artificiale che crei occupazione e prosperità".



Questione di sviluppo e posti di lavoro per l'Italia alle prese con gli affanni dell'industria tradizionale. E di affari per i colossi di Big Tech che fra digitalizzazione, intelligenza artificiale, robotica si contendono a colpi di miliardi commesse governative e dati dei cittadini. Le indiscrezioni dicono che il colosso degli investimenti BlackRock guarderebbe con interesse alla imminente vendita di un nuovo pacchetto di azioni di Ferrovie dello Stato. A corroborarle c'è una nota di Palazzo Chigi che dopo l'incontro fra Meloni e il Ceo Larry Fink fa riferimento a "opportunità di investimento nel campo delle infrastrutture nazionali di trasporto". Un cambio di paradigma non da poco per la premier, che in passato aveva spesso attaccato la grande finanza e non più di cinque anni fa definito "una vergona" l'aliquota unica del solo 3% sulle multinazionali del web. Un altro passo concreto nella strategia del governo di puntare su intelligenza artificiale e high tech, dopo il recente incontro a New York tra Meloni e Sam Altman, Ceo di OpenAi, arriva poi da Cdp Venture Capital. Che con il colosso dell'intelligenza artificiale ha firmato un protocollo di intesa per rafforzare il posizionamento dell'Italia nello sviluppo e nell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, "promuovendo così l'innovazione dell'ecosistema nazionale". Poi c'è Elon Musk, con il rapporto personale fatto di scambi affettuosi con la premier sul cui sfondo c'è anche lo sbarco di Starlink, il sistema satellitare costruito da SpaceX per accedere a internet tramite connessione satellitare, per far arrivare la connessione ad alta velocità nelle aree più difficili da raggiungere tramite la rete fissa.



Accedendo ai fondi del Pnrr. E, per Musk, un interlocutore affidabile in grado magari di incidere a Bruxelles, dove la Commissione Ue ha messo nel mirino il suo social media X. La lista potrebbe allungarsi parecchio visto che a New York Meloni aveva incontrato il Ceo di Google-Alphabet Sundar Pichai e quello di Motorola Greg Brown. In ballo ci sono l'accesso ai dati e un'interlocuzione politica che potrebbe rivelarsi strategia, con un'Europa che su digitale, Ai, social media, robotica comincia a rivendicare la sua 'autonomia strategica'.

