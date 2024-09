Borsa: Shanghai chiude a -0,48%, Shenzhen a -1,08%

Le Borse cinesi chiudono la settimana con una seduta in brusca correzione, attestandosi intorno ai minimi intraday sui timori della tenuta dell'economia: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,48%, a 2.704.09 punti, mentre quello di Shenzhen perde l'1,08%, a quota 1.476,26.

Il presidente Xi Jinping ha esortato un maggiore impegno per raggiungere gli obiettivi annuali di sviluppo economico e sociale della Cina, tra le aspettative che siano necessari altri passaggi per rafforzare la debole e incerta ripresa. Parlando giovedì a un simposio tenuto nella città di Lanzhou, capoluogo del Gansu, Xi ha sottolineato la necessità che tutte le regioni "svolgano un buon lavoro" verso la fine del terzo trimestre e il quarto trimestre 2024, nel resoconto del network statale Cctv.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA