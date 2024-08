Borsa: Europa in ritirata, pesa calo energia

Le Borse in Europa ripiegano dopo una partenza in terreno positivo e si interrompe per ora la serie di sedute positiva. Londra cede lo 0,73%, Parigi azzera i guadagni (+0,07%), Milano cede lo 0,12%, Madrid lo 0,23% e Francoforte lo 0,06% sul calo delle azioni energetiche che il rally dei tecnologici non riesce a compensare.

"In genere, è salutare per i mercati sperimentare piccoli cali di tanto in tanto, solo per ricordare alle persone che il mercato non è una scala mobile, non sale e basta, e che può anche scendere" sottolinea un operatore ricordando che in generale il sentiment rimane ottimista e che gli investitori scommettono sui tagli dei tassi di interesse da parte della Fed.





