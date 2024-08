L'Europa apre bene intonata, Milano +0,79% 

Le Borse europee partono bene intonate dopo il mancato rimbalzo di ieri.

Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,79% a 31.352 punti.

Londra guadagna in avvio di giornata lo 0,42%, Parigi lo 0,45%, Francoforte lo 0,49 per cento.

LO SPREAD

Lo spread Btp-Bund è partito in calo a 144,4 punti base in apertura di giornata rispetto a 145 punti della chiusura di ieri. E' invece in leggera salita il rendimento del titolo del Tesoro italiano, al 3,65% dal 3,64% della vigilia.

I MERCATI ASIATICI

La Borsa di Tokyo prosegue la fase di recupero, sostenuta dall'indebolimento dello yen, dopo i segnali dalla Bank of Japan (BoJ), che ha indicato l'intenzione dell'istituto di mantenere l'attuale politica monetaria espansiva in presenza di una instabilità dei mercati finanziari.

L'indice di riferimento Nikkei segna un rialzo dell'1,19% a quota 35,089,62, e un guadagno di 414 punti.

La Banca del Giappone prova a rassicurare i mercati finanziari escludendo nuovi rialzi dei tassi fintanto che la acque sui mercati resteranno agitate. "Credo che per ora la banca debba mantenere l'allentamento monetario con l'attuale tasso di interesse di riferimento, con gli sviluppi dei mercati finanziari e dei capitali domestici ed esteri che sono estremamente volatili", ha detto il vice governatore della Banca centrale giapponese (Boj), Shinichi Uchida, secondo quanto riferisce l'agenzia Bloomberg.

Lo yen si è indebolito del 2% a 147,27 sul dollaro dopo che la Boj ha mandato segnali rassicuranti investitori escludendo un nuovo rialzo dei tassi, dopo quello del 31 luglio, se i mercati saranno instabili.

Giornata positiva in generale sui listini asiatici. In rialzo anche Hong Kong (+1,6% a seduta ancora aperta) mentre segnano un progresso più timido i listini cinesi di Shanghai (+0,36%) e Shenzhen (+0,2%) anche per alcune trimestrali deludenti.

Sono bene intonati intanto i futures europei e quelli di Wall Street. Nella nottata i rendimenti dei treasuries americani sono saliti al 3,91%.

