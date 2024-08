Crolla la Borsa di Tokyo, maggiore flessione di sempre (-12,4%)

Profondo rosso alla Borsa di Tokyo che ha segnato la maggiore flessione giornaliera di sempre, sui timori di una imminente recessione Usa, e la rivalutazione dello yen. L'indice di riferimento Nikkei cede il 12,40% a quota 31,458,42, e una perdita di 4.458,42 punti. La valuta nipponica si rivaluta al cambio col dollaro, a 142,20, e sull'euro a 154,90.

Dopo un avvio non troppo pesante con cali inferiori al 2%, i listini azionari di Piazza Affari sono scivolati pesantemente: l'indice Ftse Mib è arrivato a perdere il 4% per viaggiare poi su cali ampiamente superiori ai tre punti percentuali. Male in particolare Tim (-9% a 0,2 euro) e diverse banche, con Mps e la Popolare di Sondrio che cedono oltre l'8%.

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in chiaro aumento dopo il crollo di diverse Borse asiatiche, in particolare delle piazze di Tokyo e Seul, e in attesa dell'attacco militare dell'Iran a Israele. Il differenziale ha aperto sui mercati telematici a 153 punti base rispetto ai 146 della chiusura di venerdì, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,61%. In realtà il bond italiano tiene, mentre è il tasso di quello quello tedesco che scende ampiamente in quanto 'bene rifugio' in questo momento di forti tensioni, creando l'allargamento dello spread. In ribasso di circa 10 punti base anche i tassi dei titoli di Stato Usa.

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in ampio calo in avvio di seduta: dopo il crollo di diverse Borse asiatiche, in particolare delle piazze di Tokyo e Seul, e in attesa dell'attacco militare dell'Iran a Israele, il listino peggiore è quello di Amsterdam, che cede il 3,5%, con Francoforte che perde il 2,8%.

Pesante anche la Borsa di Madrid (-2,7%), con Parigi in calo del 2,5% e Londra del 2,2%.

Future su Wall Street in forte calo Nasdaq -2,6%, S&P 500 -1,6%

I future sui listini di Wall Street sono in forte calo, proseguendo il trend negativo delle ultime sedute innescato dai timori di una recessione. I future sul Nasdaq, già in correzione, perdono il 2,6%, quelli sullo S&P 500 arretrano dell'1,6%.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA