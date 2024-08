Venerdì nero per le Borse, Milano sprofonda e brucia 40 miliardi in due giorni. Lo spread in rialzo a 145,9. Gli analisti guardano alla Fed

Il venerdì nero delle Borse si è chiuso con Parigi in calo dell'1,61%, Londra dell'1,31%, Francoforte del 2,33%, e Milano del 2,55 per cento. I listini sono reduci da due sedute pesanti mentre Zurigo, che nella vigilia era chiusa per festività, ha pagato il prezzo per intero lasciando sul terreno il 3,59 per cento. Lo Stoxx 50 ha perso il 2,67% e se si guarda agli indici di settori il peggiore è lo Stoxx 600 Tecnologia che ha perso il 6%, seguito dall'indice dei servizi finanziari (-5,2%) e dalle banche (-4,3%).

Seduta in rosso per la Borsa di Milano (Ftse Mib -2,55% a 32.018 punti) in linea con le altre Piazze europee. Sul listino milanese le vendite si spargono a pioggia, si salvano solo una manciata di titoli, in particolare del settore gas. Tra i peggiori invece Azimut (-6,12%) con Unicredit (-5%) e Intesa (-4,4%), i tecnologici e telefonici come St (-5,77%) e Tim (-5,07%) e gli industriali come Leonardo (-3,7%) e Stellantis (-3,5%). Piazza Affari ha bruciato oggi 17,8 miliardi di capitalizzazione di Borsa, dopo i 21,8 miliardi andati in fumo ieri. In due sedute il listino milanese, travolto dal sell-off globale scatenato dai timori di una frenata dell'economia globale e di quella americana in particolare, ha lasciato sul terreno quasi 40 miliardi di euro di capitalizzazione, con i rumor di una tassa sugli extraprofitti delle banche che non ha aiutato il 'sentiment' già scosso degli investitori.

Lo spread fra Btp e Bund chiude in rialzo. Il differenziale tra i due titoli di Stato conclude la seduta a 145,9 punti. Stamane aveva aperto a 141 punti.

Wall Street peggiora con il Nasdaq che perde oltre il 3%. Il Dow Jones cala del'1,47% a 39.749,38 punti, il Nasdaq cede il 3,27% a 16.630,85 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,28% a 5.321,18 punti. A pesare sono i dati sul mercato del lavoro americano, che sembrano confermare che la Fed è in ritardo sul taglio dei tassi.

Amazon affonda a Wall Street dove, all'avvio delle contrattazioni, perde il 10% bruciando 197 miliardi di dollari di valore di mercato. Intel crolla del 27%, in quello che è il calo maggiore da almeno il 1982.

"I dati di oggi fanno temere che le banche centrali non si siano mosse abbastanza velocemente per tagliare i tassi, spingendo il mercato del lavoro in una spirale negativa" commenta un gestore. "La cosa assurda è che ciò che sta accadendo sui mercati in reazione ai dati statunitensi è esattamente ciò che Powell aveva segnalato mercoledì. Con il senno di poi, mercoledì è stato il giorno in cui si è verificato il cambio di rotta e questo è ciò che stanno pesando i mercati in questo momento. La questione di un taglio di 50 punti base a settembre potrebbe rapidamente diventare un problema reale" commenta l'analista di IG.

"Il rapporto sui posti di lavoro negli Stati Uniti ha deluso su quasi tutti i fronti, riaccendendo le preoccupazioni su una potenziale recessione e sostenendo la Federal Reserve ad iniziare a tagliare i tassi a settembre. Considerato insieme all'aumento delle richieste di disoccupazione, la contrazione dell'indagine sulle assunzioni nel settore manifatturiero e il rapporto sui posti di lavoro di luglio, è estremamente probabile che la Fed inizierà a tagliare i tassi di interesse il mese prossimo e si prevede che potrebbe doverlo fare in modo più aggressivo di quanto precedentemente previsto" commenta un analista.

Crolla la Borsa di Tokyo

La Borsa di Tokyo è crollata oggi sulla scia del calo degli indici di Wall Street, tra le rinnovate preoccupazioni per l'economia statunitense e l'aumento dello yen. L'indice di riferimento Nikkei ha chiuso con un ribasso del 5,81% a 35.909,70 punti, il secondo maggior calo di un giorno nella sua storia. Il primo risaliva al 1987.

