Orsini a governo e opposizione: 'Pronti a collaborare'

"Parleremo a entrambe", forze politiche di governo e forze di opposizione, dice il neopresidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Il messaggio è "Siamo pronti a collaborare insieme". Per l'industria "alcuni capitoli sono centrali", spiega, a partire dal non a una "politica antindustriale in Europa", poi il fronte dell'energia con "il nucleare come tema di competitività".

E "la certezza del diritto: gli imprenditori hanno bisogno di chiare regole del gioco". Sul tavolo del confronto Confindustria mette anche "il cuneo fiscale che deve essere salvaguardato anche per difendere la capacità di spesa dei nostri lavoratori". Lo evidenzia intervistato dal direttore del Sole24Ore, Fabio Tamburini, al Festival dell'Economia di Trento.

Unità, dialogo identità: "abbiamo utilizzato tre parole nel ricompattare Confindustria. Avere una Confindustria unità vuol dire una Confindustria forte e fare bene per il Paese", dice Orsini. Vuol dire anche, aggiunge, mettere in primo piano la "necessità di ascoltare le imprese, i territori, le categorie, solo così si può fare sintesi, e portare al governo le esigenze vere: lo puoi fare solo ascoltando le imprese".

"Martedì incontrerò il ministro Urso. Abbiamo bisogno dei decreti attuativi per 5.0 immediatamente. Bisogna attuarla subito", aggiunge. "Industria 4.0 - sottolinea - è stato un valore enorme per le imprese. Serve che venga messa a terra immediatamente 5.0, servono i decreti immediatamente".

Gli imprenditori stanno "aspettando questi decreti - prosegue Orsini - per fare gli investimenti. Non è pensabile che quella misura sia legata al Pnrr e quindi a scadenza nel 2026. Noi abbiamo bisogno di una misura di respiro almeno di 5 anni. Abbiamo bisogno di accelerare su 5.0 e l'altra cosa su cui insistiamo sono i contratti di sviluppo". "Dobbiamo riuscire - ha concluso - a mettere a terra questa misura, ma servono tempi certi".

"Il tema della certezza del diritto è un qualcosa di cui dovremo ragionare nei prossimi appuntamenti con il Governo. Non possiamo fare in modo che misure retrorattive mettano in difficoltà le nostre imprese", prosegue il neoletto presidente di Confindustria indicando il tema centrale dell'azione dell'associazione degli industriali. Il superbonus "è stato varato dopo il covid per accelerare, ed ha fatto quello che doveva fare. Io sono anche tra quelli che l'hanno sostenuta ma quella misura era stata fatta in un altro modo, è stata poi cambiata 22 volte".

Ora, avverte, "non puoi chiude una misura dopo che le imprese hanno preso degli impegni. Le imprese devono potersi fidare; Non può venire meno la fiducia tra imprese e istituzioni". Vale anche per la partita degli incentivi alla transizione 5.0. "Il 5.0 sarà tutto su un sottostante di credito di imposta. Se non ci si fida più, come facciamo?".

"Con i contratti che abbiamo in essere il tema del salario minimo non è un problema di Confindustria", afferma ancora il n.1 degli industriali. "Invece - rimarca - dobbiamo parlare del lavoro nero. E su questo abbiamo bisogno di confrontarci con una rappresentanza sindacale compatta. Noi abbiamo la necessità di avere forza lavoro. Quella che manca vale 38 miliardi per le imprese. Sugli Its qualcosa si sta facendo ed abbiamo bisogno di spingere ancora di più. Dobbiamo lanciare proposte a costo zero. Ad esempio, con tutti i lavoratori che stanno andando in pensione, perchè non pensare di utilizzare queste persone come formatori?".

Il presidente di Confindustria parla anche di Europa: "Vorrei ricordare che il capitolo Europa è per noi fondamentale chi ci rappresenterà". "Nel 2018 gli imprenditori - sottolinea - già si dichiaravano vicini all'ambiente. Quello che non possiamo accettare è una politica anti industriale. Al centro dobbiamo mettere le politiche industriali europee. Lo stop al 2035 del motore endotermico, ad esempio, non può esistere. Su questo abbiamo una filiera importantissima e la parte della transizione è una questione competitiva. La nostra industria è una eccellenza ma serve che tutti facciano i compiti a casa. E su questi temi l'Europa deve fare la sua parte. La transizione così come prevista e che siamo chiamati ad attuare ora mette in difficoltà le nostre imprese".

