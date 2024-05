Il Dow Jones tocca per la prima volta i 40.000 punti, per poi scendere di nuovo sotto la fatidica soglia. A spingere il listino è la speranza di un taglio dei tassi della Fed a breve, forse già in settembre. La volta del Dow Jones si accompagna alla corsa di Wall Street, dove anche il Nasdaq e lo S&P 500 aggiornano i loro record.





