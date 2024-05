Snam, utile trimestre a 335 milioni, investimenti record

Snam ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto rettificato in crescita dell'11,3% a 335 milioni e investimenti record per 462 milioni, in rialzo del 47,3%. Il margine operativo lordo è aumentato del 17,8% a 703 milioni, mentre i ricavi sono scesi dell'1,9% a 895 milioni per il venir meno della componente degli interventi legati al 'superbonus' nel settore residenziale. In rialzo le stime sull'intero esercizio, con investimenti per 3 miliardi, margine operativo lordo oltre i 2,75 miliardi e il risultato netto a 1,23 miliardi.

L'amministratore delegato Stefano Venier sottolinea i "risultati molto positivi" del primo trimestre del 2024, caratterizzato da "investimenti e i principali indicatori in grande crescita". Una dinamica che ha interessato "sia le attività nazionali sia quelle delle nostre associate estere, a fronte di uno scenario di perdurante volatilità a livello globale". "I solidi risultati ottenuti e la visibilità del nostro business - sottolinea - ci consentono di migliorare la guidance 2024 di Ebitda (margine operativo lordo, ndr) e utile netto, con una significativa accelerazione sugli obiettivi previsti dal nostro piano industriale".

Nel primo trimestre Snam ha esercitato il diritto di prelazione per incrementare la quota nel rigassificatore Adriatic Lng di Rovigo al 30% ha avviato le trattative in esclusiva per l'acquisizione del 100% di Edison Stoccaggio. Su questo fronte è stato conferito il 100% della capacità di scorta per l'anno termico 2024-2025.

La finanza sostenibile è arrivata all'84% delle emissioni di bond, consentendo al gruppo di ricevere per il secondo anno consecutivo il premio 'Transition Bond of the Year' da Environmental Finance.



