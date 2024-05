Cdp Reti sostiene l'offerta di Italgas su 2i Rete Gas

Cdp Reti, azionista al 26% di Italgas, "guarda con favore" all'offerta della controllata sulla rivale 2i Rete Gas lanciata lo scorso 13 maggio. Lo annuncia la stessa Italgas che ha ricevuto dall'azionista una lettera in cui si legge che, "tenuto conto della strategicità dei settori delle infrastrutture e dell'energia, (Cdp Reti) guarda con favore all'eventualità che l'operazione possa concretizzarsi, riconoscendone la potenziale valenza industriale". Cdp Reti è quindi disponibile a "valutare forme di supporto all'attuazione della potenziale operazione".

In qualità di azionisti - scrive Cdp Reti - siamo disponibili a valutare forme di supporto all'attuazione della potenziale operazione, una volta acquisite le informazioni necessarie a verificare la sussistenza dei presupposti per un nostro intervento". Il tutto avverrà "subordinatamente alle delibere dei competenti organi sociali".

Sull'offerta lo stesso amministratore delegato Paolo Gallo ha affermato due giorni fa che Italgas diventerebbe un "campione europeo" e compierebbe "un significativo passo avanti nel consolidamento del settore generando maggiore efficienza, migliore qualità del servizio e accelerando anche la transizione energetica al net zero".



