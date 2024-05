Superbonus, Ciriani annuncia nell'Aula del Senato il voto di fiducia

Il Governo chiede il voto di fiducia sul Superbonus. Ad annunciarlo ufficialmente nell'Aula di Palazzo Madama è il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine della discussione generale sul provvedimento. L'intenzione di porre la questione di fiducia era stata anticipata dall'esponente del Governo alla Conferenza dei Capigruppo che era stata convocata in mattinata.

Il voto di fiducia è previsto per domani mattina dalle 8.30. Il decreto, che dovrà poi passare alla Camera, scade il prossimo 28 maggio.

"Il governo ha detto che chiederà il voto di fiducia sul Superbonus". A renderlo noto era stato il capogruppo del M5S Stefano Patuanelli al termine della Conferenza dei Capigruppo a Palazzo Madama. La questione di fiducia verrà posta alla fine della discussione generale che comincerà in Aula alle 15. "Lo stesso governo - aggiunge - ha detto che metteranno la fiducia per una questione politica interna alla maggioranza visto che noi avevamo annunciato come opposizione la presentazione di pochissimi emendamenti".

"Il governo - prosegue Patuanelli, il primo ad uscire dalla riunione - ha deciso di porre la questione di fiducia per una questione meramente politica. E' evidente che non si fidano di Forza Italia e di come avrebbero votato gli emendamenti". "Tenete presente - aggiunge conversando con i cronisti a Palazzo Madama - che noi presentiamo solo 5 emendamenti per l'Aula e le altre opposizioni erano allineate con noi sul dare questo tipo contributo per avere una discussione seria e sana su un numero gestibile di emendamenti".

"Il governo invece - dichiara il capogruppo M5S - nonostante questo, ha deciso di chiedere il voto di fiducia subito dopo la fine della discussione generale prevista dalle 15 in Aula. E' evidente che c'è una questione politica all'interno della maggioranza enorme con FI che prima dice che 'grazie a noi non ci sarà più la sugar tax' e poi non vota l'emendamento che prevede lo slittamento di un anno della tassa". Con Italia Viva, poi, sottolinea, "che come sempre fa da stampella del governo quando serve". "La situazione politica in maggioranza - ribadisce - la vedo molto critica. Lo stesso ministro per i Rapporti con il Parlamento lo ha ammesso. Il voto di fiducia ci sarà domani. E questo rappresenta la grande coesione che c'è all'interno della maggioranza...".

La Conferenza dei Capigruppo, rende noto ancora Patuanelli, ha deciso anche che la discussione generale sul premierato continuerà oggi fino alla 15. Poi, dalle 15 in poi, comincerà la discussione generale sul Superbonus con il governo che porrà dunque la questione di fiducia. Domani alle 8.30 ci saranno le dichiarazioni di voto e il voto sul Superbonus.

Frena la corsa al rialzo degli oneri del Superbonus. Al 30 aprile 2024 sale a 122,643 miliardi di euro (122,24 miliardi al 31 marzo) l'onere a carico dello Stato per il Superbonus relativo alle detrazioni maturate per i lavori conclusi, rende noto l'Enea nel resoconto mensile indicando che ammonta a 117,588 miliardi il totale degli investimenti ammessi a detrazione e a 112,025 miliardi il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione.

