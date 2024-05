Dl Superbonus: ok commissione, oggi in Aula al Senato

Via libera della commissione Finanze del Senato al decreto Superbonus. La commissione si è riunita alle 10 e ha votato il mandato al relatore, Giorgio Salvitti, a riferire in Aula, dove il provvedimento è atteso oggi alle 15. Non ha partecipato alla seduta Forza Italia, né col senatore Claudio Lotito, né con un sostituto. E' possibile che il governo ponga la fiducia ed è stata convocata una capigruppo alle 12 che stabilirà il calendario dei lavori. Il voto finale di Palazzo Madama è atteso tra oggi e domani. Il testo, che deve poi passare in seconda lettura alle Camera, scade il 28 maggio.

Frena la corsa al rialzo degli oneri del Superbonus. Al 30 aprile 2024 sale a 122,643 miliardi di euro (122,24 miliardi al 31 marzo) l'onere a carico dello Stato per il Superbonus relativo alle detrazioni maturate per i lavori conclusi. Lo rende noto l'Enea nel resoconto mensile indicando che ammonta a 117,588 miliardi il totale degli investimenti ammessi a detrazione e a 112,025 miliardi il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA