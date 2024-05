Sugar tax: Assobibe invia il timer con il countdown

48 giorni, 7 ore, 58 minuti, 4 secondi...48 giorni, 7 ore 58 minuti 3 secondi: è un timer orologio con un conto alla rovescia per l'arrivo della Sugar Tax sulle bevande quello che Assobibe, l'associazione italiana delle industria delle bevande analcoliche, ha inviato ad una settantina tra politici, esponenti di governo e giornalisti. La tassa, sospesa dopo la sua approvazione e rinviata per diverse volte, scatterà il primo luglio ed è ora al centro del confronto politico legato al maxiemendamento del governo.

La copertina della confezione ha l'hashtag #NoSugarTax e la scritta 'il tempo sta scadendo'. All'interno un countdown centrato sul primo luglio e un biglietto di spiegazione. "Questo timer - spiega nel testo il presidente di Assobibe Giangiacomo Pierini - indica il momento di entrata in vigore della Sugar Tax che colpirà i consumatori con effetti inflattivi, metterà a rischio oltre 5000 posti di lavoro e non porterà risultati in termini di salute pubblica. Una nuova tassa che colpisce solo le bevande analcoliche (zuccherate e non) che nel nostro Paese registrano i consumi più bassi d'Europa. Abbiamo bisogno di disinnescarla, abbiamo bisogno di risposte prima che sia troppo tardi".



