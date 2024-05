Gb fuori dalla recessione, Pil primo trimestre a +0,6%

Il Regno Unito è formalmente fuori dalla "recessione tecnica" registrata negli ultimi due trimestri del 2023. Lo certifica formalmente il dato sul primo trimestre del 2024, indicato oggi in modo ufficiale dell'Office for National Statistics (Ons) al +0,6% contro il +0,4% stimato.

Il governo conservatore di Rishi Sunak esulta - in un anno di elezioni politiche - per bocca del cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, parlando di numeri "incoraggianti" dopo che già ieri lo stesso premier e anche il governatore della Bank of England, Andrew Bailey, avevano parlato di un'economia britannica "fuori dal tunnel". L'opposizione laburista invece critica il livello di crescita tuttora modesto e ricorda che anche l'inflazione, sebbene in calo, resta per il momento "elevata".

