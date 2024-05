Tracolla in Borsa Bff Bank dopo che Bankitalia, nel formalizzare alcuni rilievi in materia di remunerazione, ha bloccato la distribuzione dei dividendi.

Il titolo cede oltre il 32% a 7,41 euro. Inoltre sulle azioni, da oggi e fino a successivo provvedimento, non è consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA