Parte impianto d'avanguardia per il riciclo chimico plastica

Recupero etico sostenibile (Res), società che opera da oltre 30 anni nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato Egm, ha siglato un contratto con il provider olandese BlueAlp per la costruzione di un impianto all'avanguardia per il riciclo chimico della plastica mediante pirolisi nel sito di Pettoranello, in provincia di Isernia.

Lo comunica una nota, precisando che con ǫuesto investimento Res diventerà la prima società in Italia per il riciclo avanzato delle plastiche a livello industriale. "Grazie al nuovo impianto realizzato e concesso in licenza da BlueAlp, primaria azienda olandese del settore partecipata tra gli altri, da Shell e Borealis, la società di Isernia completa il ciclo del recupero del rifiuto plastico attraverso il processo chimico. È il primo caso in Italia in cui, a livello industriale, il mondo del waste incontra il mondo della chimica per trasformare gli scarti della lavorazione della plastica in materia vergine secondaria, che attraverso processi di lavorazione successivi, darà vita a nuovi prodotti plastici, vero esempio di completa economia circolare", si legge.

Il nuovo impianto produttivo impiegherà circa 20 lavoratori e sarà in grado di gestire fino a 20 mila tonnellate all'anno di materiale in ingresso, con una capacità produttiva prevista di 15 mila tonnellate all'anno di materiale in uscita. I lavori inizieranno nel mese di maggio e l'impianto sarà completamente operativo entro il primo semestre 2026, in linea con gli obiettivi del Pnrr.

L'investimento previsto è stimato in circa 20 milioni di euro.



