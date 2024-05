Medlog (Gruppo Msc), fiducia in chiusura positiva accordo

Medlog (gruppo MSC) è "fiduciosa di poter addivenire nelle prossime settimane a una chiusura positiva dell'accordo.

Dal punto di vista delle procedure che sovrintendono l'accordo con Wärtsilä sono in corso gli approfondimenti dal punto di vista tecnico e ambientale, prodromici alla firma definitiva".

Lo scrive in una nota la società Medlog al termine dell'incontro con le rappresentanze sindacali sul dopo Wartsila.

Con i sindacati "è stata intavolata una approfondita e proficua discussione. La società ha ascoltato con attenzione le istanze dei rappresentanti dei lavoratori e ora saranno fatte tutte le opportune valutazioni con l'obiettivo di poter avvicinare il più possibile le posizioni, pur tenendo in considerazione le differenze della nuova industria che si insedierà nello stabilimento rispetto alla precedente attività".





