E' dedicato a "Il lavoro sicuro tra regole e nuova cultura d'impresa ", proposte e strategie dalla formazione alla tutela in azienda, il nuovo evento in streaming organizzato dall'ANSA mercoledì 8 maggio.

L'appuntamento è il primo della nuova stagione di incontri dedicati ai temi della sostenibilità, inclusione e responsabilità sociale. A confrontarsi con il direttore Luigi Contu e con i giornalisti dell'agenzia, la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, Fabrizio D'Ascenzo presidente Inail, Paolo Pennesi direttore dell' Ispettorato nazionale per il Lavoro, Paolo Pascucci professore ordinario di Diritto del lavoro Università di Urbino, Lorenzo Barbo amministratore delegato di Amazon Italia Logistica, Manuela Rocca, vice direttrice generale Italia e direttrice Sviluppo sostenibile e sicurezza di Telt.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su Ansa.it e sui canali social dell'agenzia a partire dalle ore 12.



