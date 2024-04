Pichetto, su stop carbone nel G7 primo accordo tecnico

Lo stop al Carbone nel settore tecnico tra 2030 e 2035 nei Paesi G7 è "una ipotesi che è stata prevista, c'è un accordo tecnico in merito. Lavoriamo per l'accordo politico" da chiudere domani. Il ministro Gilberto Pichetto lo indica dal G7 Ambiente, Energia e Clima in corso a Venaria Reale. "manca il timbro politico, per qualche paese può essere un semplice timbro per altri un elemento ancora di valutazione", dice.

In vista della dichiarazione finale "c'è stato un percorso tecnico portato avanti dai negoziatori dei Paesi, c'è di massima un percorso tecnico definito: a questo punto serve il timbro dell'accordo politico dei Paesi".

Sullo stop al carbone "l'Italia può fare da apripista chiudendo prima del 2030, e nel brevissimo periodo per l'Italia continentale, si può parlare di un anno o anche prima", ribadisce, riferendosi allo stop al carbone in tutto il Paese tranne la Sardegna.



