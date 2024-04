"Sulla base delle stime effettuate sono in via di esaurimento" le risorse finanziarie destinate nel Bilancio di previsione dell'Inps all'anticipazione ordinaria del Tfs/Tfr per l'anno 2024 istituita nel 2022 in favore degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Lo comunica l'Inps in una circolare precisando che "a partire dal 25 aprile 2024" è stata "inibita la presentazione di nuove domande".



