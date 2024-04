Le Borse di Asia e Pacifico frenano, Tokyo chiude in deciso ribasso (-2,1%) ma resistono Shanghai (+0,2%) e Hong Kong (ancora in corso la seduta) in rialzo dello 0,36 per cento.

Deboli i titoli tecnologici e del settore auto, in particolare Toyota che ha perso il 3,3 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA