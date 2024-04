Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni è a 134,7 punti base in avvio di scambi sui mercati obbligazionari dei titoli di Stato in lieve aumento rispetto ai 137 punti della chiusura di ieri. Il decennale italiano rende il 3,87% e quello tedesco il 2,54 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA