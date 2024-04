Investimenti di Msc per 100 milioni sul sito di Wartsila

Un investimento di circa 100 milioni per la reindustrializzazione dello stabilimento Wartsila di Trieste: lo prevede il piano industriale che Msc ha presentato oggi ai sindacati, durante un incontro a Roma.

Come riferiscono le sigle, il piano si basa su tre assi: produzione di carri, produzione di carrelli e linea di manutenzione. A livello di forza lavoro, spiegano i sindacati, verranno trasferiti i circa 300 dipendenti di Wartsila oggetto di esubero: saranno inseriti gradualmente nei 36 mesi di cassa integrazione che accompagnerà il piano industriale. La maggior parte entrerà in servizio tra il 2026 e il 2027.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA