Le Borse di Asia e Pacifico guadagnano per il terzo giorno consecutivo, in scia agli utili consegnati dalle società tecnologiche. NE beneficiano in particolare Tsmc e Samsung. Tokyo ha guadagnato il 2,4%, Shanghai lo 0,45%, Shenzhen lo 0,7%, Hong Kong (ancora in corso) sale del 2 per cento.



