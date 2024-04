Inps, partita la gestione delle domande per Bonus Asilo Nido

L'Inps rende noto che è operativa la nuova funzionalità che permette a tutte le sedi sul territorio di procedere con la gestione delle domande per il Bonus Asilo Nido. Già in queste ore sono state messe in pagamento le prime domande accolte.

Questa prestazione può essere richiesta per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati dagli Enti locali e l'utilizzo di forme di supporto - presso la propria abitazione - in favore di bambini con meno di tre anni, affetti da gravi patologie croniche.





