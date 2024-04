Tosi,sinergie pubblico-privato per colmare il gap su Fintech

"L'Open Innovation si conferma come una delle principali vie per una vera trasformazione del settore finanziario ed è il momento di fare davvero sistema e premere l'acceleratore: implementare iniziative per incentivare gli investimenti, coltivare i talenti, fare evolvere gli strumenti attualmente a disposizione e continuare il dialogo con le autorità e le sinergie tra pubblico e privato". Lo afferma Clelia Tosi, Head of Fintech District durante impegnata nel Milan Fintech Summit roadshow.

"Solo se saranno messe in atto iniziative che agevolano il fare impresa, restituiremo competitività al nostro paese e colmeremo il gap con gli altri europei. La mission di Fintech District è promuovere quelle che supportino lo sviluppo dell'ecosistema e la cultura fintech e il Milan Fintech Summit è tra le iniziative più significative per raggiungere questa finalità. Milano deve continuare a guidare l'innovazione, ma è il momento di accendere i riflettori anche sulle eccellenze del resto del paese".



