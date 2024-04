Le Borse europee chiudono in rialzo con gli investitori che concentrano la loro attenzione verso le decisioni delle banche centrali, sull'allentamento della politica monetaria. Da una parte la Bce che guarda al taglio dei tassi e dall'altra la Fed che prende tempo. Sotto i riflettori anche i rischi di una escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Seduta positiva per Parigi (+0,52%), Francoforte (+0,38%) e Londra (+0,37%).



