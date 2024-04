Sangalli, a rischio target Def, confermare Irpef e cuneo

"Le indicazioni congiunturali non aiutano a tracciare un percorso di ripresa. Senza alcun pessimismo, devo dire che questo è davvero un problema perché mette a rischio l'obiettivo di crescita per il 2024, obiettivo che non può scostarsi troppo dall'1%".

Lo ha detto Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, durante la conferenza stampa di apertura del Forum Confcommercio. "A nostro avviso, per raggiungere quell'obiettivo è decisiva la conferma della riduzione delle aliquote e del taglio al cuneo contributivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA