Ruffini, 'partiti i recuperi sulle compensazioni Superbonus'

L'Agenzia delle Entrate ha iniziato ad inviare le prime contestazioni per recuperare le compensazioni del superbonus fatte in modo truffaldino. "Sono in corso verifiche fiscali sui crediti oggetto di compensazione, che stanno portando all'emissione di atti di recupero nei confronti dei responsabili - ha detto il direttore dell'agenzia, Ernesto Maria Ruffini a margine dell'audizione - Sui bonus edilizi abbiamo intercettato insieme alla Gdf truffe per circa 15 miliardi di euro: di questi, grazie ai nostri controlli preventivi, 6,3 miliardi di euro sono stati individuati e scartati prima che si realizzassero le frodi; 8,6 miliardi sono invece stati oggetto di decreti di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria".



