Elkann, 'orgogliosi di quanto fatto, resteremo vincenti'

"Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto e abbiamo la passione, la mentalità e l'energia positiva per fare ancora meglio per la società in cui operiamo. I nostri tre Paesi fondatori - Francia, Italia e Stati Uniti - svolgeranno un ruolo importante nel nostro processo di adattamento e trasformazione in un'azienda tecnologica per la mobilità sostenibile con il loro patrimonio unico di competenza, artigianalità e passione per ottimi prodotti".

Lo ha affermato John Elkann, presidente di Stellantis, aprendo l'assemblea degli azionisti. "Guardando al futuro, sono fiducioso che, spinti dalla nostra diversità, continueremo a guidare il mondo. Carlos e la sua squadra sono concentrati", ha sottolineato Elkann.



