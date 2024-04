Avvio in deciso calo per le Borse europee. Londra cede l'1,32%, Parigi l'1,61% e Francoforte l'1,31% in scia ai dubbi sulla forza dell'economia cinese e ai timori per le tensioni geopolitiche e per un ulteriore rinvio del taglio dei tassi negli Usa.



