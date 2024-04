Mutuionline.it, con Bce ferma il fisso resta più conveniente

"Auspichiamo che i dati sull'inflazione continuino a essere positivi anche ad aprile e a maggio in modo da vedere un taglio dei tassi della Bce, o quantomeno una forte apertura in tal senso, in occasione della prossima riunione di politica monetaria di giugno. Nel frattempo, sul mercato dei mutui, la soluzione più logica è rappresentata dal tasso fisso: l'Eurirs, infatti, continua la sua discesa e si attesta su livelli interessanti". Lo afferma Nicoletta Papucci, portavoce di MutuiOnline.it, secondo cui "il miglior tasso fisso è sotto il 3%, costi più che convenienti. Il mercato sembra essere in ripresa rispetto al 2023 grazie a questi tassi interessanti: ulteriore testimonianza sono le richieste di surroga, che fanno registrare un aumento del 50% sul mix rispetto all'ultimo trimestre dello scorso anno.

Interessante il risveglio del mercato dei mutui green con cui ormai è possibile risparmiare fino a 60 punti base sul tasso del mutuo. Il mercato oggi offre delle possibilità interessanti e l'orizzonte sembra essere decisamente più sereno per i mutuatari".

Secondo le elaborazioni di MutuiOnline.it su un mutuo da 140.000 euro, con durata trentennale, il miglior tasso fisso offre un Tan del 2,59% e una rata di 560 euro, mentre il miglior tasso variabile è del 4,65% con una rata di 715 euro. In termini pratici, ciò si traduce in circa 115.000 euro di interessi per il mutuo variabile, rispetto ai 61.500 euro del mutuo fisso, quasi la metà. Questa differenza si amplia ulteriormente considerando un mutuo green, particolarmente vantaggioso, con un Tan del 1,99%, una rata di 517 euro e interessi di soli 46.000 euro.



