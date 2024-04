Landini, 'come l'acqua il lavoro sia un bene pubblico'

"Se è stato detto che l'acqua è un bene pubblico credo che dobbiamo incominciare a batterici perché sia il lavoro bene pubblico". Lo afferma il segretario generale della Cgil Maurizio Landini all'assemblea dei delegati di Lecco parlando dell'impegno del sindacato sui referendum. "Non so voi - aggiunge - ma io di giovani che voglio fare i precari, alla domanda tu cosa farai da grande la risposta è voglio fare il precario io non ne ho trovato uno, non so se a voi sia mai capitato". "Siamo di fronte a un passaggio che riguarda il sindacato - sottolinea - e la nostra strategia vuole avere l'ambizione non solo di difenderci o di resistere, ma di delineare un altro modello sociale rispetto a quello che sta venendo avanti e che questo governo sta sostenendo".



