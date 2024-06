Il gas chiude in forte rialzo ad Amsterdam (+3,5%)

Chiusura in forte rialzo per il prezzo del gas in Europa, con i future Ttf che hanno terminato le contrattazioni in progresso del 3,47%, a 34,26 euro al megawattora. Il gas europeo, che in mattinata perdeva terreno in scia alla ripresa dei flussi dalla Norvegia e al livello rassicurante delle scorte, è ripartito nella seconda parte della seduta accodandosi a quello statunitense, ai massimi da cinque mesi in vista di un'ondata di caldo attesa a fine giugno negli Usa.



