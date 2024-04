Giorgetti: 'Nessuna manovra correttiva, rispetteremo gli obiettivi della Nadef'

Nessuna manovra correttiva. È la risposta che il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha risposto, parlando a margine di un evento a Trieste, alla domanda se, viste le difficoltà legate al Superbonus, se ci sarà bisogno di una manovra correttiva, 'No. Sicuramente vogliamo rispettare esattamente gli obiettivi della Nadef dello scorso autunno - ha risposto il ministro - per una questione credibilità: se c'è qualcosa da correggere la correggeremo ma sostanzialmente siamo in linea'.

