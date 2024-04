Cnit, Internet cresce del 15% all'anno, Telco in evoluzione

"Internet cresce costantemente del 15% all'anno e il 5G si diffonde nel mondo, ma in Europa gli operatori hanno difficoltà a investire nelle reti e cedono quote di mercato. Ci sono invece vaste opportunità da sfruttare per creare applicazioni e valore, colmando il divario tra le esigenze dei verticali e l'offerta di connettività della rete".

Lo ha detto Nicola Blefari Melazzi, presidente del Cnit, il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni organizzatore di 5G&Co. - Everything is connected, la sesta edizione della Conferenza internazionale sul futuro delle Tlc e di Internet che si terrà alla Serra del Palazzo delle Esposizioni di Roma il 16 e 17 aprile.

"La copertura della rete 5G e le sue applicazioni si stanno estendendo molto nel mondo e la catena complessiva del valore di Internet continua a crescere del 15% all'anno", ha aggiunto Blefari Melazzi.

Cambiano però i ruoli nel settore, con gli operatori che cedono quote di mercato e ricavi a favore degli OTT, degli hyperscaler e dei fornitori di servizi online.

"Questo avviene soprattutto in Europa, anche perché abbiamo un elevato livello di competizione tra gli operatori, una regolazione e legislazione a essi non favorevole e non abbiamo grandi aziende nei campi del cloud, dell'Intelligenza Artificiale e della creazione di applicazioni, a differenza di Stati Uniti e Cina", ha proseguito Blefari Melazzi.

I diversi possibili scenari evolutivi dell'ecosistema europeo delle Telecomunicazione sono contenuti nel report "Techno-economic vision of future telecommunications ecosystem" realizzato dal programma RESTART che sarà presentato in anteprima in occasione del 5G&Co. - Everything is connected.

Tra gli speaker istituzionali già confermati, figurano: Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Laura Aria, Commissaria Agcom, Brando Benifei, capodelegazione Pd al Parlamento Europeo, Andrea Billet, direttore Servizio Certificazione e Vigilanza, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Numerosi i vertici delle aziende del settore ospiti della due giorni che si confronteranno sui diversi temi.



