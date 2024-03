Borsa: l'Europa apre cauta e guarda agli Stati Uniti

Avvio cauto per le Borse europee con gli investitori che attendono una serie di dati dagli Stati Uniti, tra cui il Pil e mercato del lavoro. Nel Vecchio continente c'è un cauto ottimismo circa il taglio dei tassi da parte delle banche centrali. La seduta odierna è l'ultima del trimestre, con i principali listini che domani resteranno chiusi per le festività pasquali e riprenderanno le contrattazioni martedì prossimo.

In apertura sono in rialzo Londra (+0,33%) e Parigi (+0,15%) mentre è poco mossa Francoforte (+0,03%).



