Bankitalia, tassi pesano sul 2023, utile scende a 815 milioni

La politica dei tassi alti per fronteggiare l'inflazione decisa dalla Bce, che ha mandato in rosso i conti dell'Eurotower, pesa anche sul bilancio della Banca d'Italia che però, grazie ai cospicui fondi accumulati in passato con "principi di prudenza", consente comunque un utile netto di 815 milioni di euro. Lo ha annunciato il governatore Fabio Panetta all'assemblea dei partecipanti secondo cui la perdita lorda di 7,1 miliardi è stata coperta da 5,6 miliardi del fondo rischi generali e dei 2,3 miliardi del recupero fiscale.



