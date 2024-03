Inps, incidenza pensioni invalidi al Sud doppia del Nord

Nel Nord c'è un numero di pensioni per abitante più alto rispetto al Sud ma se si guarda alle prestazioni agli invalidi civili il Mezzogiorno è l'area con l'incidenza più alta con 77,4 assegni ogni mille residenti, quasi il doppio rispetto al Nord (39,4). Sono 58,2 al Centro. E' quanto emerge dall'Osservatorio Inps sulle pensioni (esclusi i pubblici). Guardando al coefficiente di pensionamento grezzo (numero di pensioni ogni mille residenti) si osserva che Nord se ne registrano 311,0 per mille, al, Centro 292,5 per mille e nel Mezzogiorno 275,6 per mille. In pratica oltre una pensione su 4 al Sud (il 28%) è di invalidità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA