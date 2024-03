Il ministero dell'Economia avvia la raccolta ordini per vendere il 12,5% di Mps

Il Mef ha avviato una procedura accelerata di raccolta ordini per la cessione di un altro pacchetto di azioni di Mps, pari "a circa il 12,5% del capitale sociale".

Il collocamento riguarda 157.461.214 azioni.

In una nota il Mef spiega che a promuovere il collocamento delle azioni, presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri e tramite un 'Accelerated Book Building', è un consorzio di banche costituito da BofA Securities, Citigroup, Jeffries e Mediobanca in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.

Nell'ambito dell'operazione il Mef si impegna con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni della banca per un periodo di 90 giorni senza il consenso degli stessi Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e salvo esenzioni, come da prassi di mercato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA