Revolut, per l'Italia più investimenti e piani crescita

La app finanziaria Revolut aumenta gli investimenti in Italia dove punta a 2,5 milioni di clienti entro fine anno anche tramite una campagna di comunicazione tv di sfida ironica alle banche. Gli obiettivi per il nostro paese rientrano in quelli globali 50 milioni di clienti entro la fine del 2024, segnando una crescita del 40% anno su anno.

Per l'Italia l'investimento previsto per il 2024 è aumentato del 94% rispetto al 2023.

Come ha sottolineato Ignacio Zunzunegui, Head of growth southern Europe, "siamo la seconda banca sul mercato per velocità di crescita e intendiamo continuare a crescere costantemente". Come già annunciato, la società lancerà presto gli Iban locali. In tutti i mercati dello Spazio economico europeo, dove Revolut opera come banca, i depositi sono protetti dalla compagnia statale lituana "Deposit and Investment Insurance" (Informazioni sull'assicurazione dei depositi).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA