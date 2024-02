Comau e Leonardo insieme per la robotica nell'aerospazio

Comau (Stellantis) e Leonardo metteranno a punto insieme un progetto innovativo che punta a rivoluzionare i processi di test in ambito aerospaziale. Le due aziende stanno utilizzando una soluzione all'avanguardia che, sfruttando la robotica cognitiva, assicura una qualità superiore e una maggiore flessibilità, senza sacrificare la precisione o la ripetibilità. Il robot intelligente di Comau vede l'ambiente circostante, definisce il percorso decisionale e ottimizza in modo intuitivo processi di ispezione completi. Sistemi di visione avanzati e intelligenza artificiale consentiranno di ispezionare autonomamente componenti aerospaziali critici, in particolare le pale degli elicotteri, caratterizzate da una lunghezza fino a 7 metri e da flessioni difficili da simulare.

"L'impegno di Comau nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie e soluzioni all'avanguardia ci consente di estendere i vantaggi dell'automazione avanzata a settori caratterizzati da elevata complessità tecnica, come quello aerospaziale. La collaborazione con Leonardo ci offre l'opportunità di ampliare la nostra capacità innovativa, sviluppando un sistema di verifica più intelligente e basato sui dati, che fornisce una valutazione oggettiva dei principali elementi strutturali all'interno di un processo standardizzato, automatizzato e altamente accurato", spiega Nicole Clement, chief of advanced automation solutions business unit di Comau. "Questo progetto tecnologico pilota si inserisce bene nella strategia di Leonardo che punta alla trasformazione dei processi industriali attraverso la digitalizzazione. Si allinea inoltre perfettamente con il nostro costante impegno verso un supporto tecnico più efficace che, a sua volta, porta benefici concreti in termini di sicurezza e qualità", afferma Mattia Cavanna, responsabile Tecnologia e Innovazione di Leonardo Helicopters.



